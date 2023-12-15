Капелло оценил работу Пиоли в «Милане» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал работу Стефано Пиоли в миланском клубе.

«В последнем групповом матче он проявил интеллект. Он не стал с самого начала использовать персональную опеку игроков соперника, а предложил зонную защиту, дождался, когда англичане устанут и воспользовался этим», — цитирует Капелло pianetamilan.it.

Итальянская команда набрала 8 очков и заняла третье место. «ПСЖ», ставший вторым, также набрал 8 очков, но прошел в плей-офф Лиги чемпионов по дополнительным показателям.