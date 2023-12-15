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Куадрадо пропустит несколько недель из-за травмы ахилла

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Интера» Хуан Куадрадо может быть прооперирован из-за проблем с ахилловым сухожилием.

По информации Sky Italia, травма левого ахиллового сухожилия, полученная Куадрадо еще в октябре, оказалась более серьезной, чем ожидалось. Существует высокий риск того, что ему придется делать операцию. Конкретные сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но можно сказать наверняка, что он выбыл на несколько недель, а возможно даже на несколько месяцев.

В этом сезоне 35-летний Куадрадо провел за «Интер» 9 игр во всех турнирах и сделал 2 ассиста. Он перешел в клуб минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2024 года.

Хуан Куадрадо
ФК Интер (Интернационале)
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 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
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5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
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8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
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10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
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 Торино 15 5 5 5 13-16 20
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 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
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 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
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 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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