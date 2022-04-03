Миранчук сделал голевую передачу через 12 минут после выхода на замену в матче с «Наполи»

Миранчук сделал голевую передачу в матче «Аталанты» с «Наполи»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал голевую передачу в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

Россиянин вышел на замену после перерыва и отдал результативную передачу на Мартена де Рона на 58-й минуте встречи. Благодаря этому голу бергамаски сократили отставание от «Наполи» — 1:2.

Миранчук сделал пятую голевую передачу в сезоне-2021/22. Также на счету футболиста 2 гола в 20 играх за «Аталанту» в нынешнем сезоне.