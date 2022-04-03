Романьоли пока не может договориться о контракте с «Лацио»

«Лацио» летом намерен подписать защитника «Милана» Алессио Романьоли. Однако пока стороны не могут согласовать некоторые детали контракта, сообщает Corriere dello Sport.

Сам футболист договорился по условиям личного контракта. Но стороны пока не достигли договоренности по сумме подписного бонуса, а также агентских отчислений.

Сообщается, что «Лацио» предлагает футболисту контракт на пять лет с зарплатой 3,2 миллиона евро в год без учета бонусов.

В этом сезоне за «Милан» 27-летний Романьоли сыграл в 18 матчах и забил 1 гол. Контракт игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года.