Полиция конфисковала контрафактную партию атрибутики «Наполи» на 800 тысяч евро
Финансовая полиция Неаполя конфисковала партию контрафактной атрибутики «Наполи» на сумму более 800 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, на складе площадью 200 квадратных метров хранилось более 18 тысяч контрафактных товаров с символикой клуба. Атрибутика команды продавалась в наиболее посещаемых туристами районах Неаполя.
Сообщается, что ответственным за поставки продукции является гражданин Марокко. Ему уже предъявлены обвинения в подделке и незаконном сбыте товара.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|
5
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|
6
|Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|
7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|
11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|
12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|- : -
|29.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|- : -
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|- : -
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|- : -
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|- : -
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|29
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|22
|1
|0
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