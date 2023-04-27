Полиция конфисковала контрафактную партию атрибутики «Наполи» на 800 тысяч евро

Финансовая полиция Неаполя конфисковала партию контрафактной атрибутики «Наполи» на сумму более 800 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, на складе площадью 200 квадратных метров хранилось более 18 тысяч контрафактных товаров с символикой клуба. Атрибутика команды продавалась в наиболее посещаемых туристами районах Неаполя.

Сообщается, что ответственным за поставки продукции является гражданин Марокко. Ему уже предъявлены обвинения в подделке и незаконном сбыте товара.