«Милан» нашел замену Златану Ибрагимовичу

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Todofichajes.

По данным источника, «Милан» заинтересован в трансфере 24-летнего футболиста. Руководство миланцев ищет замену 41-летнему Златану Ибрагимовичу.

Футболист выступает в «Вест Хэме» с лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ Джанлука провел 16 матчей, в которых забил три гола.