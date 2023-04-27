«Милан» нашел замену Ибрагимовичу в «Болонье»

«Милан» заинтересован в приобретении форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивные директоры красно-черных Паоло Мальдини и Фредерик Массара хотят укрепить линию атаки и высоко оценивают кандидатуру 34-летнего австрийца. Клубу необходимо усиление атакующей линии, поскольку контракт со Златаном Ибрагимовичем истекает в конце этого сезона. Также «Милан» в летнее трансферное окно могут покинуть нападающие Дивок Ориги и Анте Ребич.

«Болонья» хочет выручить за трансфер Арнаутовича сумму в районе 5 миллионов евро. В текущем сезоне серии А австриец провел 16 матчей и забил 8 голов.