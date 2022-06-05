Погба будет получать в «Ювентусе» 8 миллионов евро в год

«Ювентус» в скором времени проведет новые переговоры с представителями полузащитника Поля Погба. На ней будут обсуждаться последние детали контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже достигли принципиальной договоренности о сделке. Зарплата 29-летнего француза составит 8 миллионов евро в год без учета бонусов.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Отметим, что 2016 года «МЮ» купил француза у «Ювентуса» за 105 миллионов евро (по данным Transfermarkt). При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.