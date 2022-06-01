«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника Поля Погба, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Контракт 29-летнего француза истекает в конце июня этого года.

«Все в клубе поздравляют Поля с успешной карьерой и благодарят его за вклад в развитие «Манчестер Юнайтед». Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах пути», — говорится в заявлении клуба.

Погба является воспитанником академии «МЮ», в которую он перешел в 16 лет. Спустя 3 года он подписал контракт с «Ювентусом», откуда вернулся в «МЮ» в 2016 году.

Погба провел за манкунианцев 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. Француз выигрывал с клубом Кубок английской лиги и Лигу Европы в сезоне-2016/17.

Сообщалось, что Погба интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».