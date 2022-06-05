«Брюгге» готов продать Де Кетеларе в «Милан» за 30 миллионов евро

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии. К 21-летнему футболисту проявляет предметный интерес «Милан», сообщает Calciomercato.

Чемпион Италии планирует в ближайшее время представить официальное предложение бельгийскому клубу по хавбеку. «Брюгге» готов расстаться в полузащитником за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с бельгийской командой рассчитан до 2024 года.