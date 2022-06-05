«Милан» претендует на нападающего «Лейпцига» Нкунку

«Милан» входит в число претендентов на нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает Mundo Deportivo.

На 24-летнего француза также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал» и «ПСЖ».

Ранее информировалось, что «Лейпциг» не собирается продавать форварда этим летом и футболист согласился продлить контракт с клубом.

Нкунку был признан лучшим игроком сезона-2021/22 бундеслиги. В этом сезоне француз сыграл 34 матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии, забил 20 голов и отдал 15 результативных передач.

Всего Нкунку провел 51 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 20 результативных передач.