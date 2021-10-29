Пиоли признался, что не общается с футболистами после матча
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу своего отношения с футболистами.
«Важно только то, что вы говорите до игры, а не после. Я теперь ничего не говорю. После игр мало ясности. Предпочитаю говорить с футболистами на следующий день», — цитирует Пиоли Football Italia.
После 10 туров серии А «Милан» располагается на 2-м месте, набрав 28 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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