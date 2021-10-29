Аньелли утвержден на посту президента «Ювентуса», Недвед — заместитель
«Ювентус» представил результаты собрания акционеров клуба. Как сообщается на официальном сайте «Ювентуса», Андреа Аньелли утвержден в качестве президента итальянского клуба. Он занимает этот пост с 2010 года.
Петр Недвед будет занимать должность заместителя председателя Совета директоров. Маурицио Арривабене — новый генеральный директор «Ювентуса».
Также совет акционеров одобрил предложение об увеличении уставного капитала итальянского клуба до 400 миллионов евро.
«Ювентус» в сезоне-2021/22 чемпионата Италии занимает 7-е место. Команда в 10 матчах набрала 15 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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