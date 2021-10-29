Это`О: «Моуринью — феномен. Он единственный, кто способен сделать «Рому» чемпионом спустя столько лет»
Бывший нападающий «Интера» Самюэль Это`О поделился мнением о главном тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
«Моуринью — феномен, — приводит слова Это`О Marca. — Он единственный, кто способен сделать «Рому» чемпионом спустя столько лет».
Это`О выступал под руководством Моуринью в «Интере» с 2010 по 2011 год. В сезоне-2010/11 «нерадзурри» выиграли чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также стали победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также камерунец играл у португальского тренера в «Челси» с 2013-го по 2014 год.
В нынешнем сезоне после 10 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 19 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/10/29/617af78722601d1b298b45f1.html
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