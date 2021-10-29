Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Это`О: «Моуринью — феномен. Он единственный, кто способен сделать «Рому» чемпионом спустя столько лет»

15:34
Теги:

Бывший нападающий «Интера» Самюэль Это`О поделился мнением о главном тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью — феномен, — приводит слова Это`О Marca. — Он единственный, кто способен сделать «Рому» чемпионом спустя столько лет».

Это`О выступал под руководством Моуринью в «Интере» с 2010 по 2011 год. В сезоне-2010/11 «нерадзурри» выиграли чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также стали победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также камерунец играл у португальского тренера в «Челси» с 2013-го по 2014 год.

В нынешнем сезоне после 10 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 19 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/10/29/617af78722601d1b298b45f1.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Ветеран НАТО описал сценарий тотальной войны с Россией
0