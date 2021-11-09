Первый тренер Миранчука не понимает, для чего Гасперини покупал полузащитника

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о положения своего бывшего подопечного в итальянском клубе.

«Любому футболисту нужна игровая практика, — приводит слова Воронкова «Чемпионат». — Если ее нет, то статус футболиста перестает иметь весомый характер. Предполагаю, что Миранчуку лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятерке чемпионата Италии. Может Алексей и готов играть, но в «Аталанте» его не видят, а в клубе топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму».

По словам тренера, он не понимает для чего главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини покупал Миранчука.

«Не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим футболистом «Локомотива», да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что он ничуть не слабее того же Головина. Можно посадить даже Месси и Роналду, что с ними будет без игровой практики? Миранчук мог бы заиграть в любой команде, которая проявляет к нему интерес. Алексей же выходил и забивал. Уверен, если бы в той же «Аталанте» тренер давал ему время, то он бы не отбывал номер просто так».

8 ноября появилась информация, что Миранчук с большей долей вероятности покинет «Аталанту». В его услугах заинтересованы «Торино» и «Сассуоло». Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел восемь матчей и отдал две результативные передачи.