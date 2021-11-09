В Италии назвали «Торино» фаворитом в борьбе за Алексея Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду в зимнее трансферное окно, утверждает Il Giorno. По информации источника, главным претендентом на 26-летнего футболиста является «Торино».

«Торино» планирует взять Миранчука в аренду сроком на 18 месяцев с правом обязательного выкупа после достижения нужного количества сыгранных матчей. Хавбеком также интересуется «Сассуоло».

В текущем сезоне Миранчук провел 8 матчей за «Аталанту» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13,5 миллиона евро. Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Ранее, 30 октября, спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти опроверг информацию СМИ о том, что клуб хочет купить Миранчука у «Аталанты».