Джеко может пропустить матчи отбора ЧМ-2022 с Финляндией и Украиной из-за травмы
14:51
Нападающий «Интера» Эдин Джеко получил мышечную травму во время матча 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1), сообщает Football Italia.
35-летний босниец прошел обследование в расположении национальной команды, которое подтвердило повреждение мышц бедра.
На данный момент неизвестно, сможет ли нападающий принять участие в матчах сборной Боснии и Герцеговины против Финляндии и Украины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
В нынешнем сезоне Джеко забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 16 встречах.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/bosnia-confirm-muscle-injury-for-dzeko/
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