«Салернитана» готова продлить контракт с 37-летним Очоа

«Салернитана» готова продлить контракт с вратарем Гильермо Очоа, сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 37-летнего мексиканца истекает летом 2023 года. В этом сезоне серии А на его счету 12 матчей, 2 из них вратарь отыграл на ноль.

До подписания контракта с итальянским клубом Очоа в течение трех лет защищал цвета мексиканской «Америки». До этого он играл за «Стандард», «Малагу», «Гранаду» и «Аяччо».