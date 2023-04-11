«Салернитана» готова продлить контракт с 37-летним Очоа
«Салернитана» готова продлить контракт с вратарем Гильермо Очоа, сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующее соглашение 37-летнего мексиканца истекает летом 2023 года. В этом сезоне серии А на его счету 12 матчей, 2 из них вратарь отыграл на ноль.
До подписания контракта с итальянским клубом Очоа в течение трех лет защищал цвета мексиканской «Америки». До этого он играл за «Стандард», «Малагу», «Гранаду» и «Аяччо».
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|29
|9
|8
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|34-41
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|
14
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|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
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|5
|7
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|24-43
|22
|
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|10
|17
|26-54
|16
|
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
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Рома – Удинезе
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|17.04
|21:45
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Фиорентина – Аталанта
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|
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Интер
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Лацио
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|И
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|1
|6
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|1
|2
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