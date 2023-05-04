Паредес прокомментировал гол за «Ювентус»

Хавбек «Ювентуса» Леандро Паредес отреагировал на свой гол в матче серии А против «Лечче» (2:1).

«Я давно не забивал голы, поэтому счастлив. Но больше всего рад, что команда набрала три балла. Нужно продолжать работать. Мы довольны победой и будет двигаться к своим целям», — цитирует игрока пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний аргентинский футболист провел 21 матч, забив один мяч.