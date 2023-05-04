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Паредес прокомментировал гол за «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Хавбек «Ювентуса» Леандро Паредес отреагировал на свой гол в матче серии А против «Лечче» (2:1).

«Я давно не забивал голы, поэтому счастлив. Но больше всего рад, что команда набрала три балла. Нужно продолжать работать. Мы довольны победой и будет двигаться к своим целям», — цитирует игрока пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний аргентинский футболист провел 21 матч, забив один мяч.

Леандро Паредес
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
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 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
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