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Сегодня, 18:05

Серия А: «Сампдория» — «Торино», «Удинезе» — «Наполи» и другие матчи 33-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Наполи».
Фото Reuters
33-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Специя
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лечче
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Фиорентина
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Торино
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Кремонезе
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Сассуоло
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Brianteo (Монца)
Монца
Рома
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Интер
Италия. Серия А. 33-й тур
04 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Болонья
Италия. Серия А. 33-й тур
04 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Наполи
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
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«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 19:00
Аталанта – Специя
 - : -
3.05 19:00
Ювентус – Лечче
 - : -
3.05 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
3.05 19:00
Сампдория – Торино
 - : -
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
 - : -
3.05 22:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
3.05 22:00
Монца – Рома
 - : -
3.05 22:00
Верона – Интер
 - : -
4.05 21:45
Эмполи – Болонья
 - : -
4.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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