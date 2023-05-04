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Сегодня, 08:21

Тренер «Интера» Индзаги рассказал о главном изменении в команде

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об основном изменении в команде.

«Главное, что изменилось, — это то, что мы реализуем свои моменты и забиваем. Мы не можем говорить о другом «Интере», сегодня мы забили шесть голов, тогда как в нескольких других играх нам не удалось забить гол, несмотря на то что мы играли. Это наша игра. Мы надеялись, что снова будем участвовать в финале Кубка Италии и в полуфинале Лиги чемпионов. Мы могли бы сыграть лучше в лиге, но впереди еще игры, и мы хотим финишировать в четверке лучших. Нам помогает ежедневная работа, которую мы делаем с ребятами, и мы стремимся к достижению престижных целей для нашего клуба и хотим завершить сезон как можно лучше. Нам есть за что играть, и мы хотим отдать все», — приводит слова Индзаги пресс-служба «Интера».

«Интер» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков за 33 матча.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Паредес прокомментировал гол за «Ювентус»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
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 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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3.05 19:00
Аталанта – Специя
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3.05 19:00
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3.05 19:00
Сампдория – Торино
 0 : 2
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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