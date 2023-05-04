Тренер «Интера» Индзаги рассказал о главном изменении в команде

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об основном изменении в команде.

«Главное, что изменилось, — это то, что мы реализуем свои моменты и забиваем. Мы не можем говорить о другом «Интере», сегодня мы забили шесть голов, тогда как в нескольких других играх нам не удалось забить гол, несмотря на то что мы играли. Это наша игра. Мы надеялись, что снова будем участвовать в финале Кубка Италии и в полуфинале Лиги чемпионов. Мы могли бы сыграть лучше в лиге, но впереди еще игры, и мы хотим финишировать в четверке лучших. Нам помогает ежедневная работа, которую мы делаем с ребятами, и мы стремимся к достижению престижных целей для нашего клуба и хотим завершить сезон как можно лучше. Нам есть за что играть, и мы хотим отдать все», — приводит слова Индзаги пресс-служба «Интера».

«Интер» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков за 33 матча.