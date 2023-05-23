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Мальдини: «Меня приглашал «Челси», но я никогда не хотел покинуть «Милан»

Виталий Косик
Корреспондент
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Технический и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, что его приглашали на работу в «Челси».

«Меня приглашал «Челси» через Джанлуку Виалли. Но я никогда не хотел покинуть «Милан». Для этого должно было произойти что-то экстраординарное, но этого не случилось. Клуб всегда показывал, что хочет работать со мной, и в 90-е годы прошлого века тоже были сезоны, когда мы финишировали десятыми, одиннадцатыми, они тоже были сложными, но и тогда таких мыслей не возникало», — приводит слова Мальдини PianetaMilan.

Функционер является спортивным директором «Милана» с 2019 года. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
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 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
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