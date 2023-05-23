Мальдини: «Меня приглашал «Челси», но я никогда не хотел покинуть «Милан»

Технический и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, что его приглашали на работу в «Челси».

«Меня приглашал «Челси» через Джанлуку Виалли. Но я никогда не хотел покинуть «Милан». Для этого должно было произойти что-то экстраординарное, но этого не случилось. Клуб всегда показывал, что хочет работать со мной, и в 90-е годы прошлого века тоже были сезоны, когда мы финишировали десятыми, одиннадцатыми, они тоже были сложными, но и тогда таких мыслей не возникало», — приводит слова Мальдини PianetaMilan.

Функционер является спортивным директором «Милана» с 2019 года. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков.