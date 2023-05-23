Спаллетти сообщил игрокам «Наполи», что покинет клуб
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил игрокам команды, что покинет клуб по окончании сезона, информирует Get Italian Football News.
Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после последнего матча серии А в текущем сезоне.
Информируется, что специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.
В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.
Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|
11
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|
12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|28.05
|16:00
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|16:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.05
|16:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.05
|16:00
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|28.05
|16:00
|
Специя – Торино
|- : -
|28.05
|16:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6