Франко Камоцци: «Не считаю, что с приходом Спаллетти чемпионат России может стать сильнее»
Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить сложно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.
23 мая стало известно о том, что Спаллетти объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из клуба по окончании сезона. Отмечается, что 64-летний специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.
Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Под его руководством «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|
11
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|
12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|28.05
|16:00
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|16:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.05
|16:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.05
|16:00
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|28.05
|16:00
|
Специя – Торино
|- : -
|28.05
|16:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6