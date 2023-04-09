Осимхен восхитился работой Спаллетти в «Наполи»
Лидер «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о работе главного тренера команды Лучано Спаллетти.
«Спаллетти — гений. То, что он сделал с момента моего перехода в «Наполи», не может сравниться с тем, что было у меня раньше в других командах. И это вы еще не все видите», — цитирует футболиста France Football.
Сейчас Осимхен восстанавливается после травмы бедра. Он может пропустить оба матча с «Миланом» в Лиги чемпионов.
По итогам 29 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 74 балла и лидирует с отрывом в 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|
2
|Лацио
|29
|17
|7
|5
|46-20
|58
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
5
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|
8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|
12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
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