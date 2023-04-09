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В Италии считают, что в матче с «Ромой» Миранчук «играл в прятки»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В субботу, 8 апреля, российский полузащитник Алексей Миранчук провел в составе «Торино» полный домашний матч 29-го тура серии А с «Ромой» (0:1).

Римское издание Corriere dello Sport поставило нашему легионеру оценку 6,0. А вот туринский Tuttosport и ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport на полбалла ниже — 5,5.

Вот какие комментарии даны к выступлению хавбека.

Corriere dello Sport: «Опасно пробил головой и взбодрил болельщиков «Торино». Это был единственный яркий эпизод в матче в исполнении туринцев».

La Gazzetta dello Sport: «Эффектный удар головой в начале второго тайма спасает от полного провала. Его было видно очень редко: всего 38 касаний мяча за 97 минут игрового времени».

Tuttosport: «Напомнил о себе только в том эпизоде, когда пробил головой, а вратарь показал чудеса реакции. Кроме этого момента, ничем больше себя не проявил. Возможно, находится не в лучшей форме из-за недавней травмы. От полузащитника ждали остроты и создания голевых ситуаций, вместо этого он в основном играл в прятки и не брал инициативу на себя».

Алексей Миранчук
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«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
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 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
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 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
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 Монца 29 9 8 12 34-41 35
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