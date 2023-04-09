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Сегодня, 13:54

Адриен Рабьо готов к переговорам с «Ювентусом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, что думает о своем будущем в туринском клубе. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.

«Пока не знаю, продлю ли контракт с «Ювентусом». Но я готов к переговорам», — цитирует хавбека Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В этом сезоне чемпионата Италии Адриен провел 24 матча, забив восемь мячей сделав три результативные передачи.

«Юве» после 29 туров серии А занимает седьмое место в турнирной таблице.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
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 Интер 29 16 3 10 48-33 51
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 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
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 Торино 29 10 8 11 30-35 38
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 Монца 29 9 8 12 34-41 35
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