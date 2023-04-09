Адриен Рабьо готов к переговорам с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, что думает о своем будущем в туринском клубе. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.

«Пока не знаю, продлю ли контракт с «Ювентусом». Но я готов к переговорам», — цитирует хавбека Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В этом сезоне чемпионата Италии Адриен провел 24 матча, забив восемь мячей сделав три результативные передачи.

«Юве» после 29 туров серии А занимает седьмое место в турнирной таблице.