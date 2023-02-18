Осимхен получил травму в матче с «Сассуоло»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не смог доиграть матч 23-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0). В этой встрече он забил один гол.

24-летний нигериец на 83-й минуте матча сел на газон из-за пробле с правой ногой и попросил замену. Вместо него на поле вышел Джованни Симеоне.

В этом сезоне Осимхен сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 голевые передачи.