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Смородская — о Гасперини: «У него игроки — рабы! Он извел Миранчука, извел!»

Смородская отреагировала на решение главного тренера «Аталанты» заблокировать трансфер Миранчука в «Торино»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«То, что творит Гасперини, — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в «Торино». Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в «Торино», если ему доверяет тренер», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Sport24 сообщал, что переход российского полузащитника в «Торино» затягивается из-за того, что клубы не могут договориться о сумме, которая будет прописана в пункте о возможном выкупе 26-летнего игрока.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Ольга Смородская
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