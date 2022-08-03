«Челси» готов купить полузащитника «Интера» Касадеи
«Челси» интересуется полузащитником «Интера» Чезаре Касадеи, сообщает журналист Марко Бардзаги.
По данным источника, клуб ищет возможную замену Нголо Канте и Жоржиньо, которые могут покинуть команду в конце следующего сезона. У обоих футболистов остался всего год по контракту с лондонским клубом.
19-летний итальянец играет в «Интере» с 2020 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.
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13
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14
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|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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