«Челси» готов купить полузащитника «Интера» Касадеи

«Челси» интересуется полузащитником «Интера» Чезаре Касадеи, сообщает журналист Марко Бардзаги.

По данным источника, клуб ищет возможную замену Нголо Канте и Жоржиньо, которые могут покинуть команду в конце следующего сезона. У обоих футболистов остался всего год по контракту с лондонским клубом.

19-летний итальянец играет в «Интере» с 2020 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.