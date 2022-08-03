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Колосков — о Миранчуке: «Как можно блокировать трансфер, если человека не ставят в состав? Продайте его в «Торино»

Колосков призвал руководство «Аталанты» продать Миранчука в «Торино»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Как можно блокировать трансфер, если человека не ставят в состав? Где рационализм в действиях руководства «Аталанты»? Если его не выпускают или выпускают на 10-15 минут, зачем его держать? Продайте его в «Торино», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Sport24 сообщал, что переход российского полузащитника в «Торино» затягивается из-за того, что клубы не могут договориться о сумме, которая будет прописана в пункте о возможном выкупе 26-летнего игрока.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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