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Сегодня, 12:58

Стала известна причина, по которой затягивается переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Стала известна причина, по которой затягивается переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

По данным Sport24, клубы не могут договориться о сумме, которая будет прописана в пункте о возможном выкупе 26-летнего россиянина.

«Аталанта» хочет, чтобы сумма выкупа составляла 15 миллионов евро, в то время как «Торино» не готов согласиться на такую цену из-за финансовых проблем.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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