Непомнящий считает, что Миранчуку нужно было оставаться в России

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук мучается в чемпионате Италии.

«Будущее Миранчука в Италии неизвестно? Я всегда говорил, что не понимал и не понимаю, когда люди уходят из одного чемпионата в другой, а потом теряют себя. Миранчук себя потерял? Думаю, если бы он играл в чемпионате России, то получал бы удовольствие и доставлял удовольствие нам зрителям. Но когда мучается то в одной команде, то в другой — это мне непонятно. Куда стоит перейти Миранчуку? Я такое не комментирую», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

В начале июля 27-летний россиянин вернулся в расположение «Аталанты». Однако он не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).