Агент Миранчука объяснил, почему Алексей не попадал в заявку «Аталанты» в этом сезоне

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему игрок не попадал в заявку команды в этом сезоне.

«На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Леше заниматься с командой весь период сборов. Именно по этой причине он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи», — приводит слова агента «Чемпионат».

Также Шпинев сообщил, что 29 августа Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня, 30 августа, он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений.

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров серии А против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).

24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать Миранчука.