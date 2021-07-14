Опубликовано расписание матчей первого тура серии А: «Рома» — «Фиорентина», «Торино» — «Аталанта» и другие игры
20:02
Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Италии сезона-2021/22, сообщает официальный Twitter серии А. Игры пройдут 22 августа 2021-го.
«Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, сыграет в первом туре с «Ромой». «Аталанта», в которой играет хавбек Алексей Миранчук, встретится с «Торино». Время начала матчей пока не уточняется.
22 августа
1-й тур серии А:
«Болонья» — «Салернитана»
«Кальяри» — «Специя»
«Эмполи» — «Лацио»
«Верона» — «Сассуоло»
«Интер» — «Дженоа»
«Наполи» — «Венеция»
«Рома» — «Фиорентина»
«Сампдория» — «Милан»
«Торино» — «Аталанта»
«Удинезе» — «Ювентус»
Чемпионат Италии-2021/22 должен завершиться 22 мая 2022-го.
??? #SerieATIM 2021/2022 ???— Lega Serie A (@SerieA) July 14, 2021
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