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Опубликовано расписание матчей первого тура серии А: «Рома» — «Фиорентина», «Торино» — «Аталанта» и другие игры

20:02
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Италии сезона-2021/22, сообщает официальный Twitter серии А. Игры пройдут 22 августа 2021-го.

«Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, сыграет в первом туре с «Ромой». «Аталанта», в которой играет хавбек Алексей Миранчук, встретится с «Торино». Время начала матчей пока не уточняется.

22 августа

1-й тур серии А:

«Болонья» — «Салернитана»

«Кальяри» — «Специя»

«Эмполи» — «Лацио»

«Верона» — «Сассуоло»

«Интер» — «Дженоа»

«Наполи» — «Венеция»

«Рома» — «Фиорентина»

«Сампдория» — «Милан»

«Торино» — «Аталанта»

«Удинезе» — «Ювентус»

Чемпионат Италии-2021/22 должен завершиться 22 мая 2022-го.

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Сергей Баюшкин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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