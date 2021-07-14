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Сиригу близок к переходу в «Дженоа»

20:06
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Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу близок к тому, чтобы совершить трансфер в другой клуб в этом трансферное окно, сообщает Sky Italy. Опытный голкипер в ближайшее время может перебраться в «Дженоа».

В минувшем сезоне 34-летний Сиригу провел 32 матча за «Торино», в которых пропустил 62 мяча и 7 раз сыграл на ноль. На Евро-2020 вратарь провел один матч и отыграл на ноль.

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Иван Шитик все материалы автора

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