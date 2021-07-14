Сиригу близок к переходу в «Дженоа»
20:06
Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу близок к тому, чтобы совершить трансфер в другой клуб в этом трансферное окно, сообщает Sky Italy. Опытный голкипер в ближайшее время может перебраться в «Дженоа».
В минувшем сезоне 34-летний Сиригу провел 32 матча за «Торино», в которых пропустил 62 мяча и 7 раз сыграл на ноль. На Евро-2020 вратарь провел один матч и отыграл на ноль.
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