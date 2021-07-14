Алексей Миранчук: «Я уже неплохо понимаю итальянский»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, как продвинулся в изучении итальянского языка с момента перехода в клуб из Бергамо.

«Я уже неплохо понимаю итальянский. Но сам давать интервью пока не готов. Продолжаю учиться и добился неплохого прогресса. Надеюсь, скоро смогу сам свободно общаться.

Сейчас начинается подготовка к новому сезону. Я увидел всех ребят, мы обнялись. Был очень рад всех видеть. Но понимаю, что нас ждет впереди очень много работы. Нужно хорошо подготовиться», — приводит слова Миранчука сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В дебютном сезоне в составе команды из Бергамо российский полузащитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, забив 7 мячей и отдав 2 голевые передачи.