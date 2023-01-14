«Наполи» — «Ювентус»: защитник неаполитанцев Ррахмани забил гол во втором тайме

Защитник «Наполи» Амир Ррахмани забил гол во втором тайме матча 18-го тура серии А против «Ювентуса».

Он увеличил преимущество хозяев на 55-й минуте встречи.

Туринцы протестовали, считая, что игрок «Наполи» в этом моменте находился в положении вне игры, но судьи засчитали взятие ворот.