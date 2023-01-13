«Наполи» — «Ювентус»: Ди Мария забил первый гол туринцев в матче

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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария забил гол в первом тайме матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

Он сократил отставание в счете на 42-й минуте встречи — 1:2.

Ди Мария получил передачу и нанес точный удар в угол ворот соперника со средней дистанции.