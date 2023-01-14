Гол и два результативных паса Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Ювентус»

«Наполи» на своем поле одержал разгромную победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадоны».

В составе неаполитанцев дубль оформил форвард Виктор Осимхен. Еще по голу забили защитник Амир Ррахмани, полузащитник Эльиф Эльмас и нападающий Хвича Кварацхелия.

На счету 21-летнего грузинского вингера еще два результативных паса в игре с туринцами. В составе «Ювентуса» единственный гол забил нападающий Анхель Ди Мария (42-я минута).

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.