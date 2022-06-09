«Наполи» выставил Кулибали на трансферный рынок

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали в летнее трансферное может покинуть итальянский клуб, пишет SkySport Italia. Руководство команды не смогло согласовать с 30-летним игроком новый контракт.

По данным источника, футболист может покинуть команду в конце следующего сезона на правах свободного агента, либо его приобретет новый клуб. Текущий контракт игрока истекает в июне 2023 года, «Наполи» предлагал продление только с существенным сокращением зарплаты.

Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Барселона», «Ювентус» , «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».