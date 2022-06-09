Агент Деулофеу заявил, что «Наполи» является лучшим вариантом для форварда

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу склоняется к переходу в «Наполи» этим летом, сообщает агент игрока Альберт Ботинес.

«Наполи» — отличный вариант для него. Это великий клуб, который будет играть в Лиге чемпионов и, безусловно, будет одним из лучших вариантов. Мы посмотрим, как будет развиваться трансферный рынок в ближайшие недели. Есть разные предложения, как из Италии, так и из Испании. Кроме того, есть интерес и со стороны клубов АПЛ», — приводит слова Ботинес Goal со ссылкой на footballnews24.it.

Ранее сообщалось, что трансфер 28-летнего футболиста может обойтись «Наполи» в сумму от 15 до 16 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Деулофеу забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 35 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.