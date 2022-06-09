«Челси», «ПСЖ», «Атлетико» интересуются Лаутаро Мартинесом

Несколько европейских интересуются нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает Tuttomercato, интерес к 24-летнему игроку проявляют «Челси», «ПСЖ» и «Атлетико». «Интер» готов продать форварда для того, чтоб выручить деньги на возвращение Ромелу Лукаку.

Ранее информировалось, что Мартинес хочет продолжать играть за «нерадзурри».

Нынешний контракт аргентинца с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.