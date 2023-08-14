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Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в ближайшее время продлит контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает Sky Sport.

По данным источника, зарплата 24-летнего нигерийца составит 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что сумма отступных в контракте форварда вырастет до 150 миллионов евро и активируется в 2024 году. Для итальянских клубов отступные будут доступны лишь в 2025 году. Сообщалось, что на этой сумме настаивали представители игрока.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Осимхен останется в клубе.

Форвард выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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