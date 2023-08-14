Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в ближайшее время продлит контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает Sky Sport.
По данным источника, зарплата 24-летнего нигерийца составит 10 миллионов евро в год.
Отмечается, что сумма отступных в контракте форварда вырастет до 150 миллионов евро и активируется в 2024 году. Для итальянских клубов отступные будут доступны лишь в 2025 году. Сообщалось, что на этой сумме настаивали представители игрока.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Осимхен останется в клубе.
Форвард выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.
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|И
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|О
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -