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Сегодня, 09:38

Осимхен готов продлить контракт с «Наполи» — обсуждают только сумму отступных

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен собирается продлить контракт с неаполитанским клубом, сообщает Sky Sports Italia. По данным источника, переговоры с агентом игрока продвигаются хорошо.

Отмечается, что стороны пока не пришли к общему в отношении суммы отступных в новом соглашении. «Наполи» предлагает установить сумму на уровне 200 миллионов евро, на че настаивает президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Сторона игрока предлагает остановиться на 140-150 миллионах, что сделает потенциальный уход игрока более реальным.

Ранее главный тренер «партенопеи» Руди Гарсия заявил, что Осимхен хочет остаться в клубе.

Форвард выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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