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10 августа, 23:38

Президент «Наполи» заявил, что Осимхен останется в клубе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем форварда неаполитанцев Виктора Осимхена.

«Осимхен остается, у него еще есть два года по контракту. Куда ему уходить? Контракты существуют, и они всегда должны соблюдаться обеими сторонами, потому что это двусторонние отношения», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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