Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии
Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды.
58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни.
Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии (1:1, пенальти 3:2). После этого итальянцы не сумели пройти отбор на ЧМ-2022.
После двух матчей Италия с 3 очками занимает третье место в отборочной группе к Евро-2024.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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