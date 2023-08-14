Бонуччи может перейти в «Фиорентину»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не хочет покидать чемпионат Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист может стать игроком «Фиорентины», он находится в хороших отношениях с руководством команды. Однако клуб предпочел бы более молодого футболиста для усиления позиции центрального защитника.

36-летним игроком также интересуется «Унион».