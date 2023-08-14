Бонуччи может перейти в «Фиорентину»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не хочет покидать чемпионат Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, футболист может стать игроком «Фиорентины», он находится в хороших отношениях с руководством команды. Однако клуб предпочел бы более молодого футболиста для усиления позиции центрального защитника.
36-летним игроком также интересуется «Унион».
В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.
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|Интер
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4
|Милан
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5
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6
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7
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8
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0-0
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17
|Верона
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|0
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18
|Фрозиноне
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|0
|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
|0
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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