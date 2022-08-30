Дибала забил дебютный мяч за «Рому» в матче против «Монцы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала забил дебютный мяч за римский клуб в матче 4-го тура серии А против «Монцы».

Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме.

На 18-й минуте 28-летний аргентинец открыл счет в игре. Через 14 минут он оформил дубль и сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

Дибала подписал контракт с «Ромой» 20 июля 2022 года. Нападающий покинул «Ювентус» в качестве свободного агента после сезона-2021/22.