«Интер» сделал предложение «Штутгарту» об аренде защитника Сосы

Защитник «Штутгарта» Борна Соса может перейти в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланский клуб ищет замену защитнику Робину Гозенсу, который близок к переходу в «Байер».

Отмечается, что «нерадзурри» сделали первое предложение об аренде 24-летнего хорвата с правом выкупа.

В нынешнем сезоне принял участие в 3 матчах за «Штутгарт» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.