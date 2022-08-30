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Сегодня, 22:18

«Интер» сделал предложение «Штутгарту» об аренде защитника Сосы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Штутгарта» Борна Соса может перейти в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланский клуб ищет замену защитнику Робину Гозенсу, который близок к переходу в «Байер».

Отмечается, что «нерадзурри» сделали первое предложение об аренде 24-летнего хорвата с правом выкупа.

В нынешнем сезоне принял участие в 3 матчах за «Штутгарт» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/inter-stoccarda-borna-sosa-calciomercato-30-agosto-2022
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 0 : 0
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 - : -
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